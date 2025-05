Maior expo de tecnologia da Ásia é lançada em Macau com inovações revolucionárias

Mantemos uma política editorial rigorosa, dedicada à precisão dos fatos, relevância e imparcialidade. Nosso conteúdo é escrito e editado por profissionais de destaque do setor, com experiência prática. Todo o material passa por uma revisão criteriosa feita por editores experientes, garantindo o cumprimento dos mais altos padrões de reportagem e publicação.

A BEYOND Expo 2025 posicionou a Ásia como uma potência tecnológica global nesta semana, reunindo mais de 800 empresas e 25 mil participantes no resort Venetian, em Macau, para apresentar produtos que competem diretamente com os gigantes do Vale do Silício.

O evento de quatro dias, realizado entre 21 e 24 de maio, apresentou óculos de inteligência artificial, treinadores robóticos de xadrez e escovas de dente inteligentes. Os organizadores definiram a feira como a resposta da Ásia à Consumer Electronics Show de Las Vegas.

“Nossa visão sempre foi construir a principal plataforma tecnológica da Ásia, não apenas da China”, declarou Gang Lu, cofundador da BEYOND Expo e presidente da Associação de Ciência e Tecnologia de Macau.

Mais de 800 investidores participaram da expo em busca da próxima grande inovação tecnológica. Muitos vieram de fora da Ásia, demonstrando o crescente interesse internacional nas empresas de tecnologia asiáticas.

A expo contou com mais de 20 fóruns abordando temas que vão desde tecnologia Web3 até desenvolvimento sustentável. As empresas asiáticas utilizaram a plataforma para estrear produtos direcionados aos mercados globais.

Os óculos Looktech AI da Entertech integram uma câmera de 13 megapixels e inteligência artificial (IA) GPT-4.1 em uma armação de 37 gramas. O dispositivo oferece 14 horas de autonomia da bateria e captura de fotos ativada por comando de voz.

A Oclean apresentou sua escova de dente sônica X Pro 20, que executa 84 mil movimentos por minuto através de um motor de levitação magnética. A escova inteligente utiliza IA para criar rotinas personalizadas de escovação e monitora a cobertura em diferentes zonas da boca.

A empresa de jogos SenseRobot apresentou seu ChessBot, que combina estratégia de IA com um braço robótico que move fisicamente as peças em um tabuleiro real.

Diversas empresas delinearam estratégias agressivas de crescimento internacional. O CEO da Nothing, Carl Pei, afirmou que sua empresa de smartphones contratará trabalhadores especializados na Europa, onde empregos em tecnologia são escassos. O fundador da Pandag, Zhou Yongfeng, vê oportunidades nos cassinos e campos de golfe de Macau com seus cortadores de grama robóticos.

Líderes tecnológicos rejeitaram a especulação excessiva sobre IA durante as discussões em painéis. “É muito entediante todos falarem sobre IA”, disse Pei. “A IA pode não ser o modo principal de interação das pessoas.”

Wang Jian, fundador da Alibaba Cloud, adotou uma perspectiva mais ampla durante seu discurso principal. “A tecnologia no espaço está sempre nos ajudando a alcançar algo que nunca consideramos antes”, afirmou, discutindo a convergência entre computação e exploração espacial.

Algumas empresas relataram adiamentos no lançamento de produtos devido a disputas comerciais. O CEO da Zero Zero Robotics, Wang Mengqiu, disse que sua empresa de drones suspendeu novos produtos porque a companhia teme possíveis tarifas sobre empresas de tecnologia chinesas.

A expo lançou o BEYOND Founders Club com 30 membros. O grupo conectará empreendedores asiáticos para mentoria e parcerias globais. O cofundador Jason Ho declarou que o clube acredita que “a tecnologia serve à humanidade” e focará em soluções sustentáveis para desafios globais.

Lu confirmou conversações sobre a expansão da BEYOND para o Brasil e Sudeste Asiático. Macau permanecerá como o evento principal enquanto os organizadores trabalham para representar a força da Ásia na fabricação de hardware e desenvolvimento de produtos. O objetivo é criar uma plataforma verdadeiramente global que desafie o domínio do Vale do Silício no mundo da tecnologia.