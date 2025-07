Governo dos EUA libera retomada das exportações de chips de IA da Nvidia para a China

Este artigo pode conter links de afiliados , o que significa que podemos receber uma comissão caso você clique e faça uma compra por meio desses links. Estamos comprometidos em promover ferramentas e recursos que estejam alinhados com padrões éticos e respeito à privacidade. Nossas recomendações focam em produtos e serviços destinados a fins legítimos, criativos e profissionais. Encorajamos fortemente o uso responsável e o cumprimento das leis e diretrizes aplicáveis, a fim de garantir uma experiência positiva e respeitosa para todos os usuários.

Mantemos uma política editorial rigorosa, dedicada à precisão dos fatos, relevância e imparcialidade. Nosso conteúdo é escrito e editado por profissionais de destaque do setor, com experiência prática. Todo o material passa por uma revisão criteriosa feita por editores experientes, garantindo o cumprimento dos mais altos padrões de reportagem e publicação.

Por que confiar no Greenbot

Nvidia voltará a vender chips de inteligência artificial (IA) para a China após CEO Jensen Huang fazer lobby bem-sucedido com presidente Donald Trump, revertendo restrições de exportação que custaram bilhões em receita projetada à empresa.

A fabricante de chips californiana anunciou terça-feira que recebeu garantias governamentais para aprovação de licenciamento para reiniciar vendas de chips H20 para empresas chinesas. Secretário de Comércio Howard Lutnick disse que decisão veio de negociações comerciais com Pequim sobre materiais de terras raras.

“Colocamos isso no acordo comercial com os ímãs”, disse Lutnick à Reuters, referindo-se ao acordo da China de aumentar remessas de terras raras em troca de restrições de chips suspensas.

Lobby de Huang funcionou após ele se reunir com Trump no final de junho. O CEO argumentou que bloquear vendas de tecnologia americana para China poderia prejudicar liderança americana no desenvolvimento de IA.

“O mercado chinês é massivo, dinâmico e altamente inovador, e também abriga muitos pesquisadores de IA”, disse Huang à emissora estatal chinesa CCTV na terça-feira.

O chip H20 é o processador mais avançado da Nvidia que compradores chineses podem legalmente adquirir. Tem menos poder computacional que chips vendidos elsewhere, mas foi projetado para atender regras de exportação anteriores mantendo compatibilidade com software da Nvidia.

Gigantes tecnológicos chineses, incluindo ByteDance e Tencent, estão supostamente correndo para fazer pedidos através da lista de compradores aprovados da Nvidia. A corrida reflete demanda reprimida após exigências de licenciamento de abril efetivamente banirem exportações H20.

Restrições forçaram a empresa a fazer baixa contábil de US$ 4,5 bilhões por excesso de estoque. China gerou US$ 17 bilhões em receita para Nvidia no ano fiscal 2024, representando 13% das vendas totais.

Rival AMD também recebeu aprovação para retomar vendas de chips MI308 para China, com ações de ambas empresas disparando com a notícia. Ações da Nvidia fecharam em alta de 4% na terça-feira.

Mudança de política atraiu críticas rápidas de legisladores preocupados com segurança nacional. Deputado democrata Raja Krishnamoorthi chamou de “perigosamente inconsistente” com políticas anteriores.

A startup chinesa de IA DeepSeek tornou-se central nos debates de exportação de chips. A empresa afirma ter construído modelos de IA muito mais baratos que OpenAI.

“O H20 é chip poderoso que, segundo nossa investigação bipartidária, desempenhou papel significativo na ascensão de empresas de IA da República Popular da China como DeepSeek”, disse republicano John Moolenaar, presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre China.

Especialista em IA Divyansh Kaushik da Beacon Global Strategies alertou que volume importa. “Se China conseguir um milhão de chips H20, poderia significativamente reduzir, se não ultrapassar, a liderança americana em IA”, disse.

Huang posteriormente falou na China International Supply Chain Expo de Pequim na quarta-feira. Chamou IA open-source da China de “catalisador para progresso global.” A visita foi sua terceira à China este ano enquanto Nvidia reconstrói laços em seu terceiro maior mercado.

Retomada das vendas de chips reflete abordagem transacional de Trump à política comercial, usando exportações tecnológicas como moeda de troca em negociações com Pequim sobre materiais críticos e cooperação econômica mais ampla.